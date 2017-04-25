Фонд гарантирования возобновит выплаты вкладчикам банка "Финансы и Кредит" в мае

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в мае 2017 года продолжит выплаты вкладчикам ПАО "Банк "Финансы и Кредит" (Киев).

Согласно сообщению на веб-сайте фонда, в связи с продлением срока выплат по общему реестру вкладчиков отправлять индивидуальные обращения в Фонд нет необходимости.

Точную дату возобновления выплат, а также перечень банков-агентов ФГВФЛ сообщит дополнительно.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению ФГВФЛ принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансы и Кредит", бенефициаром которого выступает мажоритарий и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.

"В связи с невыполнением задекларированных мер по улучшению ликвидности и отсутствием достаточных действий со стороны владельцев банка для предотвращения его неплатежеспособности, а также в связи с несоответствием деятельности банка требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам НБУ, регулятор отнес банк "Финансы и Кредит" к категории неплатежеспособных с 17 сентября 2015 года, а ФГВФЛ 18 сентября 2015 года ввел в банк временную администрацию на период до 17 декабря 2015 года", - сообщил регулятор.

Кроме того, Нацбанк намерен отсудить у К.Жеваго залог рефинансирования "Финансы и Кредит", которым стало финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.

Банк "Финансы и Кредит" был основан в 1990 году.

Согласно данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место (38,88 млрд грн) среди 127 действовавших в стране банков. Его обязательства перед физлицами на эту дату были равны 16,98 млрд грн, в том числе в валюте – 11,61 млрд грн.