Компания "Де-юре" запустила стартап по юридической онлайн консультации

Юридическо-консалтинговая компании "Де-юре" запустила первое в Украине мобильное приложение для оказания юридической помощи онлайн - "Спроси юриста", сообщается в пресс-релизе компании.

"Несмотря на то, что рынок юридических услуг считается одним из самых консервативных, инновации на нем – неизбежны", – цитирует пресс-служба управляющего партнера Григория Тульского.

Приложение предлагает услуги в форме текстовой и скайп-консультации. При этом, их фиксированная стоимость ниже стоимости обычной консультации.

Компания "Де-юре" в формате онлайн планирует консультировать клиентов по таким направлениям как налогообложение, регистрация и ликвидация ФОП, защита интеллектуальной собственности, трудовые отношения, взаимодействие с государственными и жилищно-коммунальными структурами.

"Интерес к legal tech решениям стабильно растет уже несколько лет, в том числе и на территории Восточной Европы. Эксперты называют использование мобильных устройств и приложений одним из основных трендов в развитии юридического бизнеса. Это важно для развития рынка в целом, поскольку приложения упрощают юридические консультации в первую очередь для клиентов", - отметили в компании.