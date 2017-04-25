"Запорожсталь" переходит на новые версии международных стандартов

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины, переходит на новые версии международных стандартов систем менеджмента в рамках Интегрированной системы менеджмента.

Согласно пресс-релизу предприятия, в частности, стандарт по системам экологического менеджмента обновлен до ISO 14001:2015, по менеджменту качества - до ISO 9001:2015. Кроме того, стандарт управления охраной труда и производственной безопасностью OHSAS 18001 сменился на более совершенный стандарт ISO 45001.

При этом пресс-служба уточняет, что первый этап работы по переходу на новые версии международных стандартов предполагает реинжиниринг процессов и обучение линейных руководителей требованиям новых версий стандартов. Также идет работа по созданию базы рисков, которая позволит управлять качеством продукции, обеспечивать промышленную безопасность. Консультационную поддержку и сопровождение процесса перехода на новые международные стандарты осуществляют эксперты Украинской ассоциации качества.

В сообщении также отмечается, что на ПАО "Запорожсталь" стандарты систем экологического менеджмента, менеджмента качества, а также управления охраной труда и производственной безопасностью объединены и эффективно функционируют в рамках Интегрированной системы менеджмента.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основные потребители - производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".