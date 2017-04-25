Украинские ассоциации просят власти воспрепятствовать потере НПФ статуса неприбыльных организаций

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и администраторов негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) вместе с Украинской ассоциацией инвестиционного бизнеса (УАИБ) обратились к главе Верховной Рады, премьер-министру и другим представителям власти с просьбой принять срочные меры для недопущения невключения НПФ в реестр неприбыльных учреждений и организаций Государственной фискальной службы (ГФС).

Соответствующее открытое письмо обнародовано на веб-сайте ассоциаций.

Подписанты отмечают, что потеря негосударственными пенсионными фондами статуса неприбыльных организаций приведет разрушению негосударственного пенсионного обеспечения в Украине.

"Согласно Концепции проведения пенсионной реформы в Украине и закона "О негосударственном пенсионном обеспечении", НПФ имеют статус и осуществляют деятельность как неприбыльные организации: все доходы распределяются только между участниками негосударственных пенсионных фондов, которые получают дополнительные выплаты после наступления пенсионного возраста. Невключение НПФ в новый реестр неприбыльных учреждений и организаций приведет к смене модели налогообложения в системе негосударственного пенсионного обеспечения и потери экономической целесообразности существования НПФ", - сообщается в письме.

По оценкам ассоциаций около 834 тыс. граждан могут потерять свои дополнительные пенсионные накопления, составляющих более 2 млрд грн.

"Это приведет к значительному повышению уровня социальной напряженности в обществе, потере доверия к накопительной пенсионной системе и полностью остановит дальнейшее проведение в Украине пенсионной реформы. Это в свою очередь может заморозить сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, что нанесет ущерб всем гражданам страны, а не только участникам негосударственных пенсионных фондов", - подчеркивают подписанты.

Как сообщалось, общая стоимость активов, сформированных НПФ Украины, по состоянию на конец 2016 года составила 2,139 млрд грн, что на 8% больше, чем на конец 2015 года, и на 13,4% меньше, чем на конец 2014 года.

Общее количество участников НПФ на конец года составило 834 тыс. лиц (836,7 тыс. на 31 декабря 2015 года), из которых 81,3 тыс. лиц (9,7%) получили или получают пенсионные выплаты.