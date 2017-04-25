Экономика

17:40 25.04.2017

Украина засеяла 3,1 млн га яровыми зерновыми, 1,8 млн га подсолнечником

Украина по состоянию на 25 апреля засеяла 3,1 млн га зерновыми и зернобобовыми культурами, или 43% прогноза.

Как сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия во вторник, яровой пшеницей засеяно 160 тыс. га, или 89% запланированного, яровым ячменем - 1,5 млн га (93%), овсом - 195 тыс. га (94%), горохом – 375 тыс. га (114%), кукурузой - 836 тыс. га (19%).

Сахарной свеклой засеяно 284 тыс. га (97%), подсолнечником - 1,8 млн га (33%), соей - 100 тыс. га (5%).

Как сообщалось со ссылкой на Минагропрод, площади под яровыми зерновыми в 2017 году составят 7,2 млн га, в том числе под ранними – 2,4 млн га.

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