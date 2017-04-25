"Укртелеком" в январе-марте увеличил прибыль на 26,5%

ПАО "Укртелеком" в январе-марте 2017 года увеличило прибыль на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 123,5 млн грн, сообщается в пресс-релизе оператора.

"Общий доход "Укртелекома" остается стабильным, и в первом квартале 2017 года он составил более 1,7 млрд грн. Доход от телекоммуникационных услуг тоже держится на уровне аналогичного периода прошлого года и составляет более 1,5 млрд грн. Устойчивость этих показателей обеспечивается ростом на 10% доходов от предоставления доступа к интернету", - указано в сообщении.

По результатам первого квартала 2017 года EBITDA компании составила 388 млн грн.

"Маржа EBITDA осталась на достаточно высоком уровне – 22,7%, несмотря на потерю активов на временно неподконтрольных территориях Донбасса, из-за чего негативное влияние в первом квартале составило 21 млн грн", - сообщила компания.

Частным абонентам за отчетный период было предоставлено услуг на 988 млн грн, бизнес-потребителям – на 340 млн грн, что соответственно на 2,1% и 10% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Доходы от фиксированной телефонии остаются на уровне предыдущих периодов и составляют около 830 млн грн. Активная база составляет почти 5,3 млн телефонных линий.

Доходы от предоставления услуг широкополосного интернета составили 404 млн грн.

"Если в массовом сегменте они составили более 330 млн грн, что на 6,5% больше, чем в первом квартале прошлого года, то среди бизнес-пользователей они увеличились почти на 28% – до 74 млн грн", - сообщил "Укртелеком".

Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что на сегодняшний день оператор обеспечивает интернет-доступ почти 2140 городов и сел страны и работает в небольших населенных пунктах (менее 10 тыс.), поэтому здесь наблюдается рост абонбазы. В первом квартале 2017 года один абонент в среднем использовал почти 74 ГБ в месяц против 65 ГБ в прошлом году.

Количество пользователей услуги "Интерактивное ТВ" за год увеличилось на 33%, достигнув более 96 тыс.

В корпоративном сегменте "Укртелеком" реализовал ряд проектов по обеспечению услугами финансовых учреждений и других почти 30 бизнес-объектов, среди которых ТРЦ в Киеве, Харькове. Количество подключений к услуге "Облачная АТС" достигло почти 7,5 тыс. линий.

"По сравнению с предыдущим годом почти втрое выросли инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры и составили более 140 млн грн. Для обеспечения клиентов скоростным интернетом, цифровой телефонией и рядом сервисов "Укртелеком" продолжает проект по технической модернизации своей сети в шести крупнейших городах – Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Днепре и Львове, где услугами обновленной сети уже пользуется около 140 тыс. абонентов", - констатирует оператор.

В первом квартале 2017 года "Укртелеком" перечислил почти 400 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.

ПАО "Укртелеком" − крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" − мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.

Бизнес-клиентам "Укртелеком" предлагает полный спектр услуг: индивидуальные системные решения, корпоративные сети связи и передачи данных, услуги дата-центра, фиксированная и мобильная телефония и "облачные" решения. Также оператор начал модернизацию своей телекоммуникационной сети, что позволит предоставлять абонентам доступ в интернет на скорости 50 Мбит/с по технологии VDSL и до 1 Гбит/с − по FTTH/GPON.

С 2013 года мажоритарным акционером ПАО "Укртелеком" является группа СКМ.