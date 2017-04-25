Киевсовет выделил на "Евровидение" дополнительно почти 25 млн грн

Депутаты Киевского горсовета внесли изменения в городской бюджет на 2017г, выделив среди прочего почти 25млн грн средств на проведение песенного конкурса "Евровидение-2017", в том числе 19млн грн - во исполнение планов по установлен системы видеонаблюдения в местах расположения локаций конкурса.

"Мы также заложили 5млн грн на приобретение урн для обеспечения надлежащего уровня благоустройства города во время проведения "Евровидения". Еще полмиллиона гривень - для привлечения волонтеров. 125тыс. грн пойдет на благоустройство территории Национального историко-культурного музея "Київська фортеця" (рус."Киевская крепость" – ИФ). Это одна из развлекательных зон песенного конкурса", - цитирует пресс-служба горсовета председателя бюджетной комиссии Киевсовета Андрея Странникова.

Решение поддержали 69 депутатов.