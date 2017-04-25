МТСБУ продолжает прием документов по обязательствам СК "Украина", "Скайд", "Нова" и АСО "Вексель"

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) продолжает прием документов пострадавших в ДТП по обязательствам страховых компаний "Украина", "Скайд" и "Нова" до 30 мая 2017 года, сообщается на сайте бюро.

МТСБУ обращает внимание, что будет осуществлять возмещения по всем страховым случаям, которые произошли по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), заключенным указанными страховщиками до момента исключения их из бюро.

Согласно сообщению, за СК "Украина" выплаты осуществляются по договорам ОСАГО, заключенным до 1 июля 2015 года, за СК "Скайд" - по договорам ОСАГО, заключенным до 31 мая 2016 года, за СК "Нова" - по договорам ОСАГО заключенным до 5 мая 2016 года.

Бюро отмечает, что выплаты осуществляются в случае, если вред нанесен жизни, здоровью или имуществу потерпевшего-физического лица. Заявление о выплате страхового возмещения подается физическим лицом-потерпевшим или его законным представителем или наследником. Получателем выплат являются исключительно пострадавшие-физические лица, которым причинен вред, их законные представители или наследники. Страховые выплаты осуществляются по заявлениям, поступившим в МТСБУ до 30 мая 2017 года.

Также отмечается, что выплаты страхового возмещения за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего, осуществляются в полном объеме. Выплаты страхового возмещения за вред, причиненный имуществу потерпевших-физлиц, осуществляются в размере оцененного ущерба, но не выше предельной суммы выплаты страхового возмещения на одного пострадавшего.

Кроме того, бюро продолжает прием заявлений на получение возмещения по обязательствам акционерного страхового общества "Вексель" (Киев), которое признано банкротом.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева обязал МТСБУ осуществить до 2 июня 2017 года выплаты потерпевшим по полисам ОСАГО АСО "Вексель" согласно реестру требований кредиторов в деле №44/282-б о банкротстве общества.