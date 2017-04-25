Экономика

15:37 25.04.2017

McDonald's снизил выручку, но увеличил прибыль в I квартале

Американская компания McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, понизила выручку в первом квартале 2017 года и увеличила прибыль, при этом оба показателя превысили прогнозы рынка.

Как сообщается в пресс-релизе McDonald's, ее чистая прибыль в январе-марте подскочила на 18% - до $1,21 млрд, или $1,47 в расчете на акцию, по сравнению с $1,1 млрд, или $1,23 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Квартальная выручка снизилась с $5,9 млрд до $5,68 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль McDonald's на уровне $1,34 на акцию при выручке в $5,53 млрд.

Глобальные продажи ресторанов McDonald's, открытых более года, увеличились на 4% в прошедшем квартале, что было лучше прогнозируемого роста на 1,3%. В США этот показатель повысился на 1,7% (консенсус-прогноз - снижение на 0,8%).

Руководство McDonalds отмечает, что росту продаж в США поспособствовали такие акции, как круглосуточный завтрак и введение двух новых версий "БикМака", большего и меньшего размера.

Акции McDonald's подорожали на 2,6% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник. С начала года капитализация компании повысилась на 10,3%, до $109 млрд.

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