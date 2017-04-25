Поставки сигарет в сети осуществляются с перебоями

Торговая сеть "АТБ" заявила о перебоях с поставками сигарет и ажиотажный спрос на табачную продукцию.

"На сегодняшний день основной поставщик табачной продукции для торговой сети "АТБ" осуществляет поставки с перебоями. В магазинах торговой сети "АТБ" в последние дни наблюдается ажиотажный спрос со стороны потребителей на табачную продукцию, что усиливает дефицит данной продукции", - сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба "АТБ".

Агентству на условиях анонимности также подтвердили соответствующую информацию еще в двух торговых сетях.

Как отметили в "АТБ", торговая сеть не может влиять на ситуацию с поставками табачной продукции, поскольку работает с поставщиком - монополистом рынка.

"АТБ" проводит работу с производителями табачной продукции по заключению договоров на прямые поставки. Если переговоры пройдут успешно, то ситуация на рынке табачной продукции выровняется", - указали в торговой сети.

Как сообщалось, Tedis Ukraine крупнейший дистрибьютор сигарет в Украине оценивает дефицит на рынке сигарет в 40% в связи с непрогнозируемым спросом на них и блокированием работы компании правоохранительными органами.

Департамент в сфере экономики Генеральной прокуратуры с Военной прокуратурой при поддержке Национальной полиции Украины провели обыски 31 марта 2017 года в главных офисах Tedis Ukraine в Киеве и в Одессе, в большинстве региональных подразделений по всей Украине, а также по местам жительства руководителей компании. В рамках следственных действий большое количество товара было изъято, опечатана часть складских помещений, арестованы счета компании, наложен запрет на осуществление каких-либо действий с корпоративными правами.

В настоящее время по изъятому товару были поданы жалобы со стороны Tedis Ukraine, сейчас они находятся на рассмотрении в судебных инстанциях.

Министр внутренних дел Арсений Аваков 31 марта сообщил, что в рамках расследования дела "монополиста табачного рынка Украины" было проведено более 100 обысков. Он обвинил компанию в неуплате налогов. По его словам, "бизнес-корни" компании находятся в России.

Компания опровергла заявления министра в свой адрес.