Прибыль Coca-Cola снизилась сильнее прогнозов в I квартале

Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, сократила чистую прибыль в первом квартале 2017 года сильнее прогнозов рынка, хотя ее выручка превысила ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,18 млрд, или $0,27 в расчете на акцию, по сравнению с $1,48 млрд, или $0,34 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Прибыль компании без учета разовых факторов составила $0,43 на акцию.

Выручка снизилась до $9,12 млрд с $10,28 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,44 на акцию при выручке в $8,89 млрд.

Объем продаж Coca-Cola в натуральном выражении не изменился в прошедшем квартале, говорится в пресс-релизе. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке показатель вырос на 2%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 1%, в Северной Америке остался на прежнем уровне, а в Латинской Америке - снизился на 3%.

Согласно прогнозу компании, в 2017 году ее прибыль в расчете на акцию снизится на 1-3% по сравнению с $1,91 на бумагу в 2016 году.

Акции Coca-Cola на предварительных торгах во вторник дешевеют на 0,2%. С начала года капитализация компании повысилась на 4,4%, до $185 млрд.