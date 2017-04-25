Экономика

15:13 25.04.2017

Снижение нормы отчисления ГП чистой прибыли в бюджет до 50% принесло бы АМПУ 800 млн грн допинвестиций

Снижение нормы отчисления чистой прибыли государственных предприятий до 50% позволило бы госпредприятию "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) получить дополнительно 800 млн грн инвестиций.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом сообщил начальник отдела стратегического планирования и развития АМПУ Владимир Шемаев в ходе Международного форума перевозчиков Logistic Up 2017 в Киеве во вторник.

"Мы хотим запустить два процесса - снижение отчислений чистой прибыли в отношении АМПУ и снижение портовых сборов. Снижение отчисления дивидендов с 75% хотя бы до 50% даст нам дополнительно 800 млн грн инвестиций“- сказал он.

В отношении портовых сборов В.Шемаев напомнил, что их планируется снизить на 30-50%, и этот вопрос обсуждается с Министерством финансов. Он также добавил, что АМПУ намерена до конца второго квартала текущего года подготовить и представить Министерству инфраструктуры необходимый проект документа.

Как сообщалось со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, снижение портовых сборов в Украине, вероятно, произойдет до четвертого квартала 2017 года, тогда как прогнозировались более ранние сроки, в частности до апреля 2017 года.

Еще в апреле 2016 года Министерство инфраструктуры сообщало, что оно совместно с Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА) дорабатывает методику расчета портовых сборов, которая повысит конкурентоспособность украинских портов и их привлекательность среди грузовладельцев. Позже, в июне 2016 года Кабмин дал поручение Мининфраструктуры сформировать проект указанной методики и согласовать ее с представителями бизнеса.

В ноябре 2016 года первый заместитель министра Евгений Кравцов говорил, что новая методика расчета портовых сборов, учитывающая их снижение, будет утверждена к концу 2016 года, а В.Омелян отмечал, что портовые тарифы и сборы будут снижены минимум вдвое после имплементации новой методики расчета.

"До апреля 100% будет принято решение о снижении портовых сборов, надеюсь, что раньше", - говорил В.Омелян уже в январе 2017 года, в ходе встречи с бизнесом, организованной ЕБА. Но в марте 2017 года исполняющий обязанности руководителя госпредприятия "Администрация морских портов Украины" Райвис Вецкаганс уже обещал до 1 июля разработать указанную методику и представить документ на утверждение Кабинету министров.

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