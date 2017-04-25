"Милкиленд" отложил дату выхода отчета на 31 мая из-за реструктуризации задолженности российского подразделения

Выход отчета "Милкиленда", молочной группа с активами в Украине, РФ и Польше, отложен на 31 мая в связи с необходимостью дополнительной оценки аудиторами недавно инициированного банкротства ОАО "Останкинский молочный комбинат" (РФ) и реструктуризацией задолженности российского подразделения компании.

Согласно сообщению на сайте Варшавской фондовой биржи, группа получила уведомление от международной аудиторской компании BDO о необходимости дополнительного времени для выпуска консолидированной финансовой отчетности за 2016 год.

Ранее "Милкиленд" планировал выход годового отчета 30 апреля.

По данным WSE, курс акций холдинговой компании Milkiland N.V. по итогам торгов 24 апреля снизился на 2,3% - до PLN2,17за шт.

Как сообщалось, российский банк "Возрождение" 28 марта подал ходатайство о банкротстве в Арбитражный суд города Москвы в отношении ОАО "Останкинский молочный комбинат" (Москва). Ходатайство о банкротстве начато в связи с невозможностью предприятия погасить задолженность перед банком на 309,2 млн российских рублей (EUR5,13 млн).

MilkilandN. V., холдинговая компания группы "Милкиленд", которая является единоличным собственником комбината, 3 апреля 2017 года инициировала процедуру добровольной ликвидации ОАО "Останкинский молочный комбинат". Для обеспечения непрерывности деятельности комбината была создана новая компания ООО "Останкинский молочный комбинат" – 100%-ная дочерняя компания группы "Милкиленд". Новое юрлицо будет отвечать за обслуживание контрактов с поставщиками и клиентами группы в России.

В январе 2017 года "Милкиленд" и Останкинский молкомбинат получили извещение о необходимости платежа по договору поручительства на $68 млн, заключенному Останкинским молкомбинатом как гарантом с Raiffeisen Bank International AG как агентом в связи с кредитным соглашением Milkiland с UniCredit Bank Austria AG и АО "Райффайзенбанк" (РФ) от декабря 2011 года. Агрохолдинг уточнял, что совокупная сумма задолженности Milkiland по кредитному соглашению составляет $68,42 млн и EUR0,19 млн.

В 2016 году российский Сбербанк уведомил о намерении обанкротить Останкинский молочный комбинат. В настоящее время в Арбитражном суде Москвы находится исковое заявление Сбербанка "об обеспечении имущественных интересов" к комбинату. Согласно материалам суда, сумма исковых требований превышает 368 млн рублей.

Кроме этого, группа ведет судебную тяжбу с Pekao Bank S.A. и Pekao leasing Pekao bank S.A. (оба - Польша), которые пытаются взыскать с нее PLN8,5 млн (EUR 2,1 млн) в рамках кредитного соглашения с Milkiland EU (Польша), гарантированного MilkilandN.V.

Группа компаний "Милкиленд" - один из пяти крупнейших производителей молочной продукции на рынках Украины и РФ.

В Украине группе принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда".

В РФ "Милкиленд" производит молочные продукты под торговой маркой "Останкинская" на ОАО "Останкинский молочный комбинат" (Москва).

Летом 2012 года "Милкиленд" приобрел Мазовецкий сыродельный завод Ostrowia в Польше, в начале 2013 года - ОАО "Сыродел" в РФ.

"Милкиленд" в январе-сентябре 2016 года получил чистый убыток EUR24,81млн, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Его выручка сократилась на 23% - до EUR112,94 млн на фоне девальвации гривни и российского рубля.

Согласно информации на сайте компании, ее акционерами являются Анатолий Юркевич с долей в уставном капитале 39,81%, Ольга Юркевич (33,71%), Вячеслав Реков (5%), 21,48% акций находятся в свободном обращении.