"Национальный корпус" начал бессрочное блокирование отделения "Сбербанка" во Львове

Активисты партии "Национальный корпус" начали бессрочное блокирование отделения украинской "дочки" "Сбербанка России" во Львове.

"Национальный корпус" … по адресу проспект Черновола, 2Б, своей акцией запускает бессрочную блокаду … во Львове", - говорится в сообщении партии на странице в Фейсбуке во вторник.

Ранее активисты "Национального корпуса" блокировали отделения "Сбербанка" в Киеве, Днепре, Запорожье, Харькове и Одессе.