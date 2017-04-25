Экономика

14:28 25.04.2017

"Национальный корпус" начал бессрочное блокирование отделения "Сбербанка" во Львове

Активисты партии "Национальный корпус" начали бессрочное блокирование отделения украинской "дочки" "Сбербанка России" во Львове.

"Национальный корпус" … по адресу проспект Черновола, 2Б, своей акцией запускает бессрочную блокаду … во Львове", - говорится в сообщении партии на странице в Фейсбуке во вторник.

Ранее активисты "Национального корпуса" блокировали отделения "Сбербанка" в Киеве, Днепре, Запорожье, Харькове и Одессе.

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