Экономика

14:11 25.04.2017

Минагропрод разрешил мясопереработку незараженных АЧС животных в зоне вспышки вируса

Новая инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней вступила в силу, сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба)

Согласно новой инструкции, будет разрешена переработка мяса здоровых животных из зоны поражения вирусом, не являющихся инфицированными, но подлежащих уничтожению.

При этом вводятся понятия биологической безопасности хозяйств с высоким уровнем биобезопасности, инфицированного объекта и т. п.

Документ детализирует, что такое закрытый режим работы, сокращает размеры зоны защиты и зоны наблюдения в результате вспышки АЧС, определяет эпизоотическим очагом не весь населенный пункт, как это было ранее, а только его часть.

Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.

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