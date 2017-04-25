Азиатские фондовые индексы завершили ростом торги во вторник

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали уверенный рост во вторник, при этом китайский индекс частично отыграл падение до минимума за три месяца в понедельник.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 1,1%, как и более широкий Topix.

Гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,2% после рекордного за 4 месяца падения накануне.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3%, южнокорейский KOSPI - 1,1%.

Инвесторы продолжают оценивать результаты первого тура президентских выборов во Франции, который вселил в рынки оптимизм в отношении будущего страны в ЕС. Как сообщалось, во второй тур, который состоится 7 мая, вышел центристский кандидат Эмманюэль Макрон и лидер ультраправых Марин Ле Пен, при этом практически все опросы предсказывают победу Э.Макрону.

Эта позитивная новость перевесила опасения по поводу напряженности на Корейском полуострове и ужесточения контроля за финансовыми рынками в Китае.

Стоимость акций банков Китая выросла во вторник. Цена бумаг Bank of East Asia поднялась на 3,1% на торгах в Гонконге, котировки Industrial & Commercial Bank of China повысились на 2,2%.

Капитализация NEC Corp. подскочила на 3,5% благодаря сильной предварительной отчетности японского производителя компьютеров.

Акции японской службы доставки Yamato Holdings Co. подорожали на 5,6% на информации о том, что компания планирует повысить тарифы для розничных клиентов.

Котировки бумаг китайского производителя алкогольных напитков Kweichow Moutai Co. выросли на 5%, поскольку прибыль компании за первый квартал превзошла прогнозы инвесторов.

Рыночная стоимость Hitachi увеличилась на 1,1%. Компания приобрела подразделение по производству компрессоров воздуха у американской Accudyne Industries за 135,7 млрд иен ($1,25 млрд).

Цена бумаг Samsung Electronics повысилась на 3,5% после того, как компания сообщила о рекордном объеме предзаказов на новые флагманские смартфоны Galaxy S8.