"Аграрный фонд" в І кв.-2017 увеличил чистую прибыль в 5,4 раза

Чистая прибыль ПАО "Аграрный фонд" в январе-марте 2017 года выросла в 5,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 111,3 млн грн.

Согласно сообщению на сайте Аграрного фонда во вторник, его доход в первом квартале 2017 года составил 1,3 млрд грн против 763 млн грн в первом квартале 2016 года.

В январе-марте компания реализовала 246,4 тыс. тонн зерна и 63,5 тыс. тонн муки.

По итогам 2016 года ПАО "Аграрный фонд" сократило чистую прибыль в 3,2 раза по сравнению с 2015 годом – до 48,7 млн грн. Согласно данным компании, ее доход составил 2,1 млрд грн, прибыль до налогообложения - 410 млн грн.

ПАО создано весной 2013 года постановлением правительства. Его уставный капитал составляет 5 млрд грн.

Предыдущее руководство Аграрного фонда, возглавляемое Александром Кирюком, разместило на счетах Брокбизнесбанка более 2 млрд грн, в Радикал банке - 300 млн грн. Однако из-за банкротства этих финансовых учреждений деньги предприятию не возвращены.

Изначально инициатором преобразования Аграрного фонда в ПАО выступил Минагропрод Украины, мотивируя это возможностью фонда привлекать небюджетные средства и осуществлять инвестиционные проекты в аграрном секторе.

В начале 2017 года Фонд госимущества принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд".