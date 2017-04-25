Вылов рыбы в І кв.-2017 во внутренних водоемах Украины вырос на 10%

Вылов рыбы во внутренних водоемах Украины в январе-марте 2017 года вырос на 10%, до 3,686 тыс. тонн, говорится в пресс-релизе Государственного рыбного агентства.

Согласно сообщению ведомства во вторник, за отчетный период промышленный вылов рыбы вырос на 41,8%, до 2,55 тыс. тонн.

Вылов в Черном море увеличился на 7,8% и составил 276 тонн. В Азовском море в первом квартале 2017 выловили 5,795 тыс. тонн рыбы, что на 30% меньше, чем в 2017 году. Уменьшение связано с невысокой интенсивностью промышленного лова в феврале-марте в связи со штормовой погодой. В феврале 2017 года в Азовском море вылов составил 1,394 тыс. тонн по сравнению с аналогичным показателем 2016 года - 4,74 тыс. тонн.

По информации Госрыбагентства, сейчас промысел продолжается в нормальном режиме. Уменьшение вылова в Азовском море повлияло на снижение показателя общего вылова по Украине (внутренние водоемы и Азово-Черноморский бассейн) на 17,9%, до 9,757 тыс. тонн.

Госрыбагентство отмечает, что с января по март в некоторых областях Украины увеличился вылов по сравнению с аналогичным периодом 2016 а именно в: Николаевской - в 1,3 раза, Волынской - 2,4 раза, Львовской - в 1,8 раза, Черкасской - в 1,2 раза и Харьковской - в 1,2 раза.

Как сообщалось со ссылкой на данные Госрыбагентства, в 2016 году вылов в Украине вырос на 11,5%, до 81,1 тыс. тонн, при этом основной рост был достигнут за счет вылова в Азово-Черноморском бассейне, который вырос почти на 17,9% - до 40,3 тыс. тонн: Азовское море показало рост на 18,4%, Черное море - на 14,2%. Вылов во внутренних водоемах Украины в 2016 году увеличился на 5,8% и составил почти 40,8 тыс. тонн по сравнению с 2015 годом.