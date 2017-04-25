Рост экономики позволяет увеличивать обеспечение Нацполиции, нельзя допускать давления на бизнес – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что рост экономики Украины дает возможность увеличивать обеспечение Национальной полиции, а также указал, что нельзя допускать давления на бизнес.

"Нам удалось обеспечить в прошлом году экономический рост, и результатом этого экономического роста, в том числе, является возможность увеличить финансирование органов правопорядка. Мы точно знаем, что те, кто продуцирует национальный продукт, должны быть защищены и самое главное – мы не должны им силовым методом мешать", - сказал он в ходе заседания коллегии Министерства внутренних дел в Киеве во вторник.

В то же время премьер отметил, что у бизнеса не так много нареканий на департамент защиты экономики Нацполиции, как на другие силовые структуры.