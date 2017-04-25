Экономика

12:40 25.04.2017

Рост экономики позволяет увеличивать обеспечение Нацполиции, нельзя допускать давления на бизнес – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что рост экономики Украины дает возможность увеличивать обеспечение Национальной полиции, а также указал, что нельзя допускать давления на бизнес.

"Нам удалось обеспечить в прошлом году экономический рост, и результатом этого экономического роста, в том числе, является возможность увеличить финансирование органов правопорядка. Мы точно знаем, что те, кто продуцирует национальный продукт, должны быть защищены и самое главное – мы не должны им силовым методом мешать", - сказал он в ходе заседания коллегии Министерства внутренних дел в Киеве во вторник.

В то же время премьер отметил, что у бизнеса не так много нареканий на департамент защиты экономики Нацполиции, как на другие силовые структуры.

ВАЖНОЕ

Цены на нефть растут после падения в течение 6 сессий

Укрэнерго полностью прекратила электроснабжение "ЛНР" – Ковальчук

В проекте бюджета США на 2018 г. помощь Украине сократили почти на 70%

Глава правления Диамантбанка связывает неплатежеспособность банка с задержанием Мартыненко

НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ на аукционе во вторник купил $44,9 млн по курсу до 26,65 грн/$1

"Укрэлектроаппарат" в 2017г планирует увеличить производство на 53%

Азиатские фондовые индексы завершили ростом торги во вторник

"ЛЭО" к концу дня вторника подключит населенные пункты у линии соприкосновения, оставшиеся - без электроснабжения

"ЭРУ" поставит "Укртрансгазу" 218 млн куб. м газа из ресурса PGNiG в 2017г

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
сравнить цены на гейнеры на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА