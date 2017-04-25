"Укртранснафта" выплатит "Нафтогазу" 1,5 млрд грн дивидендов за 2016г

ПАО "Укртранснафта" выплатит НАК "Нафтогаз Украины" 1 млрд 519,3 млн грн дивидендов за 2016 год, сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Решение о выплате всей суммы чистой прибыли за прошлый год в виде дивидендов принято акционером 14 апреля 2017 года.

Как сообщалось, "Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей страны.

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