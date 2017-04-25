Китай активизирует развитие автопрома, смягчит ограничения для долей иностранцев в автомобильных СП

Китайские власти подготовили программу развития автомобильного сектора страны на период до 2025 года, которая, по их расчетам, позволит КНР стать локомотивом развития глобального авторынка, сообщает агентство "Синьхуа".

Программа, подготовленная Государственной комиссией по развитию и реформам КНР (NDRC) при участии отраслевых министерств, предусматривает активизацию разработки автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива, а также смягчение ограничений для иностранных компаний в отношении их долей в китайских СП.

КНР рассчитывает добиться прорывов в ключевых технологиях для автомобилей и значительно увеличить долю китайских брендов на международном авторынке к 2025 году, отмечают авторы программы.

Как ожидается, к 2020 году выпуск в Китае автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива, а также продажи этих автомобилей, достигнут 2 млн, что примерно в 4 раза выше нынешнего уровня.

В 2016 году в Китае было продано 507 тыс. подобных автомобилей, что стало рекордным уровнем в мире по итогам второго года подряд, и превысило показатель 2015 года на 53%, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM).

Ограничения, касающиеся доли в СП с китайской компанией, которой может владеть иностранный инвестор, будут ослаблены "упорядоченным образом", отмечается в программе.

В настоящее время иностранные компании могут владеть не более 50% китайского СП.

Согласно прогнозу авторов программы развития автомобильного сектора КНР, ежегодное производство автомобилей в Китае достигнет порядка 30 млн единиц к 2020 году и 35 млн машин к 2025 году.