Фондовые индексы Европы стабильны во вторник у максимума за 2 года

Фондовые индексы стран Западной Европы слабо меняются в начале торгов во вторник после значительного роста накануне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 10:05 кв вырос на 0,1%, составив 386,62 пункта. Накануне индикатор подскочил на 2,1%, до двухлетнего максимума.

Британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка прибавил 0,2%, французский CAC 40 и германский DAX - менее 0,1%. Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 вырос на 0,1%.

Благоприятный исход первого тура президентских выборов во Франции, состоявшихся в воскресенье, продолжает поддерживать оптимизм инвесторов. Во второй тур, который пройдет через две недели, вышли центрист Эммануэль Макрон и лидер ультраправых Марин Ле Пен, причем большинство экспертов уверены в безоговорочной победе Э.Макрона.

Также положительным фактором стали статданные из Франции. Как стало известно во вторник, индикатор доверия французских предпринимателей к экономике страны в апреле остался на прежнем уровне - 104 пункта, при этом среди бизнесменов, занятых в перерабатывающей промышленности, доверие подскочило до максимальных с 2011 года 108 пунктов.

Акции дома моды Christian Dior подскочили на 12% на новости, что миллиардер Бернар Арно предложил выкупить не принадлежащие ему 26% акций компании за 12,1 млрд евро.

Кроме того, компания LVMH, которую также контролирует семья Арно, выкупит у Christian Dior одноименный бренд одежды за 6,5 млрд евро.

В результате Б.Арно может оказаться 100%-ным владельцем Christian Dior, которой принадлежит больше половины голосующих акций LVMH. Цена акций LVMH повысилась на 3%.

Котировки бумаг шведского производителя грузовиков Volvo AB подскочили на 6,9%. Компания отчиталась о росте операционной прибыли в первом квартале на 58% и о повышении выручки на 8%.

Стоимость акций производителя беспроводного оборудования Ericsson AB снизилась на 1,5%. Компания получила убыток в размере $1,23 млрд в январе-марте из-за существенных списаний и затрат на реструктуризацию.

Капитализация германской SAP SE увеличилась на 1%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями сократил прибыль по итогам первого квартала, однако отметил быстрый рост показателей облачного бизнеса.

Бумаги германской Fresenius SE, предлагающей продукты и услуги для медицинской сферы, подорожали на 0,5%. Компания объявила о приобретении американского производителя дженериков Akorn Inc. за $4,3 млрд (а также приняла на себя ее долг в размере около $450 млн) и подразделения Merck KGaA по выпуску биоаналогов за 670 млн евро.