SAP сократила прибыль в I квартале, но отметила быстрый рост облачного бизнеса

Германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, сократила прибыль по итогам первого квартала 2017 года, однако отметила "быстрый рост" показателей облачного бизнеса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте сократилась на 9% - до 521 млн евро по сравнению с 572 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Прибыль после уплаты налогов уменьшилась на 7% - до 530 млн евро, операционная прибыль упала на 17% - до 673 млн евро.

Снижение прибыли связано, главным образом, с ростом расходов на программу участия сотрудников в акционерном капитале SAP, отмечается в пресс-релизе.

Выручка компании в минувшем квартале увеличилась на 12% - до 5,3 млрд евро. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял 5,16 млрд евро, пишет газета Financial Times.

Совокупная выручка SAP от подписки на облачные сервисы и поддержку таких продуктов в январе-марте выросла на 34% - до 905 млн, что также оказалось лучше среднего прогноза рынка (893 млн).

Количество подписчиков аналитической базы данных HANA, флагманского продукта SAP, в первом квартале повысилось на 400 - до 5,8 тыс. подписчиков.

Новые заказы на облачные сервисы SAP - ключевой показатель успешности этого направления бизнеса - выросли на 49% - до 215 млн евро.

Согласно прогнозу компании, темпы роста ее выручки от подписки на облачные сервисы и их поддержку в 2017 году могут составить до 34%, показатель может достичь 3,8-4 млрд евро.

Акции SAP на торгах во вторник подорожали на 0,8%, их стоимость поднялась на 12,7% с начала 2017 года.