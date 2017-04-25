Ericsson получила значительный убыток в I квартале и сократила выручку

Шведская Ericsson AB, крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей, отчиталась о существенном убытке по итогам первого квартала 2017 года из-за списаний и расходов на реструктуризацию бизнеса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил 10,9 млрд шведских крон ($1,23 млрд) по сравнению с прибылью в 2,1 млрд крон за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали убытка в размере 8,3 млрд крон.

Списания и расходы на реструктуризацию составили 13,4 млрд крон в прошлом квартале.

Квартальная выручка уменьшилась на 11%, до 46,4 млрд крон.

Маржа по операционной прибыли упала до 13,9% с 33,3% годом ранее.

Акции Ericsson дешевеют в ходе торгов во вторник на 1,1%.