Whirlpool понизила прогноз прибыли на 2017 г. из-за сложностей с интеграцией Indesit

Whirlpool Corp., крупнейший производитель бытовой техники в США, понизила прогноз прибыли на 2017 год, отметив "временные проблемы" в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), связанные с интеграцией операций Indesit, которую американская компания приобрела в 2014 году.

Согласно прогнозу Whirlpool, ее прибыль в текущем году составит $12,65-13,4 в расчете на акцию. Ранее этот показатель оценивался на уровне $13,25-14,25 на акцию.

В пресс-релизе Whirlpool отмечается, что процесс интеграции итальянской Indesit в EMEA достиг "пика сложности", в связи с чем возникли временные перебои в работе цепочки поставок.

"Мы продолжаем реализацию наших планов и пытаемся справиться со сложностями, возникшими в процессе интеграции европейского бизнеса", - говорится в заявлении компании.

В первом квартале этого года чистая прибыль Whirlpool увеличилась до $153 млн, или $2,01 в расчете на акцию, по сравнению с $150 млн, или $1,92 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка повысилась до $4,79 млрд с $4,62 млрд годом ранее.

Акции Whirlpool на дополнительных торгах в понедельник упали в цене на 5%, за последние 12 месяцев они подешевели на 6%.

Whirlpool выпускает бытовую технику под такими известными брендами, как Ariston, Hotpoint, Indesit, Maytag, Whirlpool, которая продается более чем в 170 странах. Компания имеет 70 производственных и исследовательских центров.