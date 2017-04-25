Прибыль Volvo подскочила на 58% в I квартале, выручка выросла на 8%

Шведский концерн Volvo AB, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, увеличил прибыль и выручку в первом квартале 2017 года на фоне повышенного спроса на строительное оборудование.

Как сообщается в пресс-релизе компании, операционная прибыль в январе-марте подскочила на 58% и составила 7,03 млрд шведских крон ($792 млн). Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял 5,46 млрд крон.

Выручка Volvo повысилась на 8% - до 77,4 млрд крон.

Маржа операционной прибыли в прошедшем квартале выросла с 7,5% до 9,1%, отмечается в пресс-релизе.

Объем заказов грузовиков вырос с 50,1 тыс. до 55,6 тыс., тогда как поставки снизились с 46,1 тыс. до 43,9 тыс. Заказы строительного оборудования повысились с 13,1 тыс. до 17,5 тыс., поставки - с 12,2 тыс. до 16,4 тыс.

В минувшем квартале Volvo увеличила выручку в Европе на 10%, в Южной Америке - на 26%, в Азии - на 23%, в Австралии и Океании - на 31%. В Северной Америке показатель упал на 12%, отчасти из-за укрепления шведской кроны к доллару США.

Акции Volvo на торгах во вторник подорожали на 7,3%.