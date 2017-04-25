Экономика

10:42 25.04.2017

Прибыль Volvo подскочила на 58% в I квартале, выручка выросла на 8%

Шведский концерн Volvo AB, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, увеличил прибыль и выручку в первом квартале 2017 года на фоне повышенного спроса на строительное оборудование.

Как сообщается в пресс-релизе компании, операционная прибыль в январе-марте подскочила на 58% и составила 7,03 млрд шведских крон ($792 млн). Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял 5,46 млрд крон.

Выручка Volvo повысилась на 8% - до 77,4 млрд крон.

Маржа операционной прибыли в прошедшем квартале выросла с 7,5% до 9,1%, отмечается в пресс-релизе.

Объем заказов грузовиков вырос с 50,1 тыс. до 55,6 тыс., тогда как поставки снизились с 46,1 тыс. до 43,9 тыс. Заказы строительного оборудования повысились с 13,1 тыс. до 17,5 тыс., поставки - с 12,2 тыс. до 16,4 тыс.

В минувшем квартале Volvo увеличила выручку в Европе на 10%, в Южной Америке - на 26%, в Азии - на 23%, в Австралии и Океании - на 31%. В Северной Америке показатель упал на 12%, отчасти из-за укрепления шведской кроны к доллару США.

Акции Volvo на торгах во вторник подорожали на 7,3%.

ВАЖНОЕ

Цены на нефть растут после падения в течение 6 сессий

Укрэнерго полностью прекратила электроснабжение "ЛНР" – Ковальчук

Глава правления Диамантбанка связывает неплатежеспособность банка с задержанием Мартыненко

НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным

МВФ отмечает важность профессиональной независимости нового главы НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Ericsson получила значительный убыток в I квартале и сократила выручку

Whirlpool понизила прогноз прибыли на 2017 г. из-за сложностей с интеграцией Indesit

Онлайн-продажи предметов искусства выросли на 15% в 2016г

В Украине 1,9 млн безработных – Розенко

Украине потребуется около 1 млрд грн на перепись населения – Розенко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog5774.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА