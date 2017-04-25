Малая приватизация через площадки "ProZorro.Продажи" может начаться через несколько месяцев

Процесс продажи объектов малой приватизации на площадках системы "ProZorro.Продажи" может начаться уже через несколько месяцев, после принятия необходимых постановлений Кабинета министров, прогнозирует руководитель торговой площадки Zakupki.Prom.ua Николай Жандоров.

"Есть надежда, что процесс подготовки в данном случае займет несколько месяцев. Нужно еще принять некоторые нормативные документы. К счастью, нужны не изменения в законодательство, а постановление Кабинета министров, потому это будет делаться немного быстрее", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, проводить приватизацию крупнейших государственных предприятий через систему "ProZorro.Продажи" не имеет смысла, поскольку система не имеет возможности исключить коррупционные риски при приватизации крупных объектов.

"Если мы говорим о приватизации Одесского припортового завода, то основные коррупционные риски в приватизации предприятий подобного масштаба лежат не в процессе продажи, прозрачность которого обеспечивает система, а в оценке, инвестиционных обязательствах, в условиях, на которых покупается актив, и в контроле за исполнением инвестиционных обязательств. Ко всем этим этапам ProZorrо.Продажи не имеет ни малейшего отношения", - отметил он.

Как сообщалось, глава ФГИ Игорь Билоус сообщал, что в соответствии с новым законом о приватизации, разработанным фондом совместно с МЭРТ, ЕБРР и другими партнерами, около 1,5 тыс. из 3,5 тыс. государственных предприятий пойдут на приватизацию. При этом крупными предприятиями (со стоимостью активов более 250 млн грн) среди них являются лишь 60 компаний.

"Этот закон сделает приватизацию более простой, эффективной, уберет коррупцию, увеличит количество участников. Большая приватизация будет работать только с советником. Вся малая приватизация, - а так будут разделены все объекты, - будет осуществляться исключительно через электронные площадки", - отмечал И.Билоус.

С 1 февраля 2017 года все аукционы по продаже активов ликвидируемых банков проходят исключительно в системе "ProZorro.Продажи".

Главным донором проекта "ProZorro.Продажи" является Western NIS Enterprise Fund, который поддерживает инициативы по продвижению реформ в Украине и трансформационные проекты.

Полный текст интервью с руководителем торговой площадки Zakupki.Prom.ua будет размещен в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".