Киевсовет планирует выделить дополнительно 400 млн грн на капремонт дорог и межквартальных проездов

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития 24 апреля согласовала внесение ряда изменений в городской бюджет на 2017 год.

Как сообщила пресс-служба Киевсовета, в рамках корректировки главной сметы столицы поддержана инициатива выделения средств на улучшение инфраструктуры. В частности, заложены дополнительные 809 млн грн на развитие автомобильных дорог общего пользования и дорожной инфраструктуры, еще 300 млн грн – на капремонт улиц и дорог, 100 млн грн – на ремонт межквартальных проездов.

За счет субвенции из госбюджета запланировано выделить допсредства на улучшение жилищных условий семей погибших военнослужащих и людей с инвалидностью.

Кроме того, в рамках корректировки предусмотрены дополнительные расходы на проведение "Евровидения-2017": планируется направить более 19 млн грн на систему видеонаблюдения в местах расположения локаций песенного конкурса, 5 млн грн - на приобретение урн для обеспечения надлежащего уровня благоустройства города, 500 тыс. грн - для привлечения волонтеров, 125 тыс. грн - на благоустройство территории Национального историко-культурного музея "Киевская крепость" - одной из развлекательных зон песенного конкурса.

"Дополнительное финансирование "Евровидения-2017" стало возможно за счет остатка средств бюджета города по состоянию на 1 января 2017 года. Отмечу: раньше город уже направлял 200 млн грн на проведение "Евровидения-2017", – отметил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета Андрей Странников.

Проект решения о внесении соответствующих изменений в бюджет столицы на 2017 год, должны поддержать депутаты на пленарном заседании Киевсовета.