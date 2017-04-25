"Укрзализныця" избрала директоров шести региональных филиалов

ПАО "Укрзализныця" завершило открытый отбор кандидатов на должности директоров региональных филиалов.

Как сообщила пресс-служба ПАО, 24 апреля его правление проголосовало за назначение директорами региональных филиалов следующих лиц: Донецкая железная дорога – Сергея Бугаева, являющегося и. о. заместителя начальника структурного подразделения службы материально-технического обеспечения филиала; Львовская железная дорога – Ивана Груника, и. о. начальника филиала; Одесская железная дорога – Вячеслава Еремина, и. о. начальника филиала; Южная железная дорога – Николая Уманца, начальника филиала; Юго-Западная железная дорога – Григория Бевза, директора ООО "Опытно-механический завод "Карпаты"; Приднепровская железная дорога – Николая Кужавского, заместителя начальника по реформированию филиала.

Первый этап открытого отбора кандидатов на должности директоров региональных филиалов "Укрзализныци" длился с 19 января по 23 февраля 2017 года включительно. По итогам работы экспертной группы ПАО из 64 кандидатов были отобраны 23 для участия во втором этапе отбора. Все участники прошли проверку компетентного органа на коррупционную составляющую.

По результатам отбора второго этапа правлению "Укрзализныци" рекомендовано рассмотреть на заседании девять кандидатов.

Как сообщалось, несколько общественных организаций 24 апреля проводили пикет под главным зданием "Укрзализныци" в Киеве, где проходил отбор руководителей ее региональных филиалов. "Укрзализныця" назвала пикет попыткой давления на работу правления компании и срыва отбора.