Фондовые индексы АТР продолжают расти во вторник, китайский рынок восстанавливается после падения

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают демонстрировать уверенный рост во вторник, при этом китайский индекс восстанавливается после падения до минимума за три месяца в понедельник.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,9%, более широкий Topix - на 1%.

Гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,3% после рекордного за 4 месяца падения накануне.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,8%.

Инвесторы продолжают оценивать результаты первого тура президентских выборов во Франции, который вселил в рынки оптимизм в отношении будущего страны в ЕС. Как сообщалось, во второй тур, который состоится 7 мая, вышел центристский кандидат Эмманюэль Макрон и лидер ультраправых Марин Ле Пен, при этом практически все опросы предсказывают победу Э.Макрону.

Эта позитивная новость перевесила опасения по поводу напряженности на Корейском полуострове и ужесточения контроля за финансовыми рынками в Китае.

Стоимость акций банков Китая поднимается во вторник. Цена бумаг Bank of East Asia выросла на 2,9% на торгах в Гонконге, котировки Industrial & Commercial Bank of China повысились на 2,8%.

Капитализация NEC Corp. подскочила на 3,8% благодаря сильной предварительной отчетности японского производителя компьютеров.

Акции японской службы доставки Yamato Holdings Co. подорожали на 5,2% на информации о том, что компания планирует повысить тарифы для розничных клиентов.

Котировки бумаг китайского производителя алкогольных напитков Kweichow Moutai Co. выросли на 4,5%, поскольку прибыль компании за первый квартал превзошла прогнозы инвесторов.

Токио. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают демонстрировать уверенный рост во вторник, при этом китайский индекс восстанавливается после падения до минимума за три месяца в понедельник.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,9%, более широкий Topix - на 1%.

Гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,3% после рекордного за 4 месяца падения накануне.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,8%.

Инвесторы продолжают оценивать результаты первого тура президентских выборов во Франции, который вселил в рынки оптимизм в отношении будущего страны в ЕС. Как сообщалось, во второй тур, который состоится 7 мая, вышел центристский кандидат Эмманюэль Макрон и лидер ультраправых Марин Ле Пен, при этом практически все опросы предсказывают победу Э.Макрону.

Эта позитивная новость перевесила опасения по поводу напряженности на Корейском полуострове и ужесточения контроля за финансовыми рынками в Китае.

Стоимость акций банков Китая поднимается во вторник. Цена бумаг Bank of East Asia выросла на 2,9% на торгах в Гонконге, котировки Industrial & Commercial Bank of China повысились на 2,8%.

Капитализация NEC Corp. подскочила на 3,8% благодаря сильной предварительной отчетности японского производителя компьютеров.

Акции японской службы доставки Yamato Holdings Co. подорожали на 5,2% на информации о том, что компания планирует повысить тарифы для розничных клиентов.

Котировки бумаг китайского производителя алкогольных напитков Kweichow Moutai Co. выросли на 4,5%, поскольку прибыль компании за первый квартал превзошла прогнозы инвесторов.