Глава правления Диамантбанка связывает неплатежеспособность банка с задержанием Мартыненко

Глава правления Диамантбанка (Киев) Олег Ходачук связывает неплатежеспособность банка с задержанием акционера финучреждения - бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.

"Но последним выстрелом у нас стал арест акционера банка Мартыненко Николая Владимировича (Н.Мартыненко был задержан 20 апреля, а затем отпущен под личное поручительство ряда народных депутатов). Безответственность в этом плане регулирующих и правоохранительных органов привела к панике среди клиентов и, как результат, введение временной администрации", - написал О.Ходачук на своей странице в соцсети "Фейсбук".