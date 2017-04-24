Экономика

19:31 24.04.2017

Глава правления Диамантбанка связывает неплатежеспособность банка с задержанием Мартыненко

Глава правления Диамантбанка (Киев) Олег Ходачук связывает неплатежеспособность банка с задержанием акционера финучреждения - бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.

"Но последним выстрелом у нас стал арест акционера банка Мартыненко Николая Владимировича (Н.Мартыненко был задержан 20 апреля, а затем отпущен под личное поручительство ряда народных депутатов). Безответственность в этом плане регулирующих и правоохранительных органов привела к панике среди клиентов и, как результат, введение временной администрации", - написал О.Ходачук на своей странице в соцсети "Фейсбук".

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