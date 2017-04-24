Toshiba планирует разделить бизнес на 4 компании

Японская корпорация Toshiba Corp. обнародовала план реорганизации бизнеса, включающий в себя создание четырех отдельных компаний на базе пяти существующих подразделений, сообщается в ее пресс-релизе.

Первая из четырех компаний будет заниматься электронными приборами, вторая - информационными технологиями, третья - инфраструктурными проектами, четвертая - технологиями в сфере энергетики (в нее войдет также ядерное подразделение).

Все четыре компании будут полностью принадлежать материнской структуре. Первые три начнут деятельность с 1 июля, последняя - с 1 октября.

Таким образом руководство Toshiba надеется повысить взаимодействие между своими подразделениями и увеличить их рыночную стоимость.

Кроме того, компания готова предложить земельные участки, на которых расположены пять заводов Toshiba, в качестве залога под получение финансирования. Стоимость участков оценивается в 150 млрд иен ($1,4 млрд).

Реструктуризация бизнеса, получение кредитов и продажа бизнеса по производству микрочипов входят в план по спасению компании с почти вековой истории от банкротства, вызванного ликвидацией американского ядерного подразделения Westinghouse Electriс.

По прогнозам компании, ее чистый убыток по итогам фингода, который завершился 31 марта, может составить до $9,2 млрд.

Акции Toshiba по итогам торгов в понедельник подорожали на 0,4%.