Экономика

17:59 24.04.2017

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 26,64 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,635 грн/$1 с 26,72 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,62-26,65 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в понедельник приобрел $49,98 млн при заявленном объеме аукциона в $50 млн.

На аукцион были поданы заявки на $56,3 млн по курсу от 26,675 грн/$1 до 26,75 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,69 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,6817 грн/$1.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,6737 грн/$ с 26,7328 грн/$ в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $291,4 млн, тогда как в предыдущий рабочий день составил $251,12 млн.

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