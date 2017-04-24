Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" намерена провести закрытое размещение акций допэмиссии на 5,1 млрд грн

Акционеры ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская обл.) приняли решение о частном размещении почти 50,856 млрд простых именных акций дополнительной эмиссии номиналом 0,1 грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение было принято 21 апреля.

После указанного размещения уставный капитал ЧАО вырастет до 8,937 млрд грн.

Финансовые ресурсы, привлеченные от размещения акций, в размере 5,086 млрд грн будут направлены на осуществление хозяйственной деятельности обществом. В частности 3 млрд грн пойдут на закупку и других составляющих для производства сигарет, 1,2 млрд грн - на достройку табачного и сигаретного цехов фабрики, 0,886 млрд грн - на модернизацию существующего и закупку дополнительного оборудования для производства.

ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" основана в 1993 году на базе Прилуцкой табачной фабрики.

В Украине компания производит и продает такие марки сигарет, как Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, Capri, "Прилуки Особливі", "Козак". Экспортирует продукцию в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Сингапур.

Компания входит в группу British American Tobacco (BAT) - ведущую международную табачную компанию. BAT имеет 44 сигаретных фабрики в 41 стране мира.

В ее портфель входит более 200 марок сигарет. В 2015 году компания в Украине произвела 19,047 млрд сигарет (в 2014 году - 17,415 млрд).