Украина предлагает China Railway International Group проекты для инвестиций, включая мост и метро в Киеве

Украина предлагает китайской China Railway International Group ряд проектов для инвестиций, включая достройку четвертой ветки Киевского метрополитена и строительство нового моста.

Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в своем блоге в в Твиттере.

"На встрече с China Railway International Group, которая готова инвестировать в украинскую инфраструктуру. Можем предложить шесть проектов для инвестиций, в частности новый мост в Киеве, четвертая ветка метро", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, еще год назад власти Киева оценивали стоимость строительства Подольско-Выгуровской ветки столичного метрополитена в 31,5 млрд грн.