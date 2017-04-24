МВФ отмечает важность профессиональной независимости нового главы НБУ

Международному валютному фонду (МВФ) важно, чтобы руководство Национального банка Украины (НБУ) оставалось профессионально независимым, сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

"Если мы говорим о будущем центробанка, то для нас важно, чтобы руководство НБУ оставалось профессионально независимым и готовым к внедрению правильных инициатив. Это способно обеспечить продолжение ранее реализуемых мер и удержит Нацбанк на верном пути, на который его поставила Валерия Гонтарева (глава НБУ - ИФ)", - сказал он в интервью интернет-изданию LB.ua.

Ж.Ваше при этом воздержался от комментариев относительно возможных кандидатур на пост главы НБУ.

"Для нас центробанк – это наиболее важный партнер. Соответственно нам важно в нашем диалоге продолжение инициатив, которые имели место во время прежнего руководства, в том числе сохранение перехода к инфляционному таргетированию", - отметил представитель МВФ.

Как сообщалось, В.Гонтарева 10 апреля заявила об уходе в отставку по собственному желанию с 10 мая.