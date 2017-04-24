Цена продажи э/э в ОРЭ во второй декаде апреля увеличилась на 3,6%

Средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) ее производителями во второй декаде апреля 2017 года увеличилась на 3,6% по сравнению с первой декадой – с 931,61 до 964,79 грн/МВт-ч, свидетельствуют данные ГП "Энергорынок".

По его данным, средняя цена продажи ГК ТЭС за 11-20 апреля составила 2024,21 грн/МВт-ч (+6,3% к 1-10 апреля), "Энергоатома" – 482,33 грн/МВт-ч (-0,01%), ГЭС – 449,56 грн/МВт-ч (-4,2%), ТЭЦ и др. – 1945,99 грн/МВт-ч (+0,7%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 4828,47 грн/МВт-ч (-6,5%).

В ГП отмечают, что увеличение цены продажи электроэнергии во второй декаде месяца связано с уменьшением доли отпуска АЭС и параллельным ростом доли производителей, работающих по ценовым заявкам с увеличением их цены продажи.

Доля НАЭК "Энергоатом" в общей структуре отпуска электроэнергии в ОРЭ за 11-20 апреля составила 62,37% по сравнению с 63,2% в первой декаде апреля, доля ГК ТЭС –22,33% (21,03%), ТЭЦ и других станций – 4,9% (5,73%), ГЭС – 8,8% (8,58%) "зеленых" – 1,6% (1,46%).

Цена покупки электроэнергии в ОРЭ за указанный период для поставщиков по регулируемому тарифу (ПРТ) увеличилась на 3,9% – с 1069,64 до 1111,35 грн/МВт-ч, для поставщиков по нерегулируемому тарифу (ПНТ) – на 2,6%, с 1301,57 до 1335,44 грн/МВт-ч.

Доля ПРТ в общем объеме продажи э/э с ОРЭ за вторую декаду апреля составила 91,68% (3 млрд 165,954 млн МВт-ч), ПНТ – 8,32% (287,137 млн кВт-ч).

Как сообщалось, средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) производителями в прошлом году (декабрь 2015 к декабрю 2016) возросла на 35,8% – с 741,1 до 1006,13 грн/МВт-ч. В частности, средняя цена продажи ГК ТЭС в декабре-2016 составила 1669,80 грн/МВт-ч (+70,7% к декабрю-2015), "Энергоатома" – 512,62 грн/МВт-ч (+20,5%), ГЭС – 696,9 грн/МВт-ч (-16,7%), ТЭЦ и др. – 1548,82 грн/МВт-ч (-6,5%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 4001,84 грн/МВт-ч (+19,4%).