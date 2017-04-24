Экономика

17:12 24.04.2017

ЦИК просит Раду и Кабмин увеличить расходы госбюджета на проведение местных выборов на 272,3 млн грн

Центральная избирательная комиссия обратилась к Верховной Раде и Кабинету министров Украины с просьбой внести изменения в государственный бюджет части увеличения расходов на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" на 272,3 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, такое решение было принято на заседании Комиссии под председательством ЦИК Михаила Охендовского в понедельник, 24 апреля.

Центризбирком отмечает, что согласно закону Украины о государственном бюджете на 2017 год, ЦИК по бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" было предусмотрено только 20 млн грн. Из указанных средств ЦИК распределила 19,3 млн грн на подготовку и проведение внеочередных местных выборов, назначенных Верховной Радой Украины, и первых выборов депутатов сельских, поселковых советов и городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых и городских голов.

Вместе с тем, Рада назначила внеочередные выборы сельских, поселковых и городского голов на 11 июня 2017 года, потребность в средствах на подготовку и проведение которых составляет 2 млн 748,1 тыс. грн.

"Комиссия в очередной раз обратилась к Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины относительно необходимости внесения изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" в части увеличения расходов по бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" на 272 млн 320,9 тыс. грн", - сказано в сообщении Комиссии.

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