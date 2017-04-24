"Метинвест" выплатил около $9 млн премиальных за поддержку реструктуризации еврооблигаций

Горно-металлургическая группа "Метинвест" в понедельник выплатила премиальные за поддержку реструктуризации еврооблигаций, сообщила группа на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Метинвеста", сумма выплаты составила около $9 млн.

Как сообщалось, "Метинвест" в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования. Соглашение предполагало конвертацию всех трех выпусков еврооблигаций в единый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2021 года и четырех синдицированных кредитных линий по PXF-финансированию - в одну кредитную линию.

В конце марта 2017 года компания выпустила единый новый выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд 197 млн 232,103 тыс. и оформила новую кредитную линию по PXF-финансированию на сумму $1 млрд 108 млн 795,509 тыс.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".