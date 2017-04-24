Экономика

16:59 24.04.2017

Qatar Airways планирует запустить полеты в Киев

Авиакомпания Qatar Airways (Катар) намерена начать полеты в Киев, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в сети Facebook.

Компания уже завела в систему продаж аэропорт "Борисполь", однако расписание рейсов пока неизвестно.

Reuters также сообщило, что компания сегодня объявила о запуске 12 новых направлений на сезон 2017-18гг, среди которых, помимо Киева, в частности, Кардифф, Малага, Миконос, Прага, Момбаса-Абиджан.

Сеть Qatar Airways охватывает более 140 направлений по всему миру, ежегодно расширяясь примерно на 30%. Парк воздушных судов компании насчитывает 158 самолетов.

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