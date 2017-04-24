МЭРТ предлагает правительству регламентировать стоимость газоснабжения бытовых потребителей с учетом транспортировки и распределения

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает правительству регламентировать стоимость газоснабжения бытовых потребителей и религиозных учреждений с учетом стоимости транспортировки и распределения газа.

Соответствующий проект документа о корректировке постановления Кабмина №187 от 22 марта 2017 года (о специальных обязательствах, PSO) обнародован на сайте МЭРТ для общественного обсуждения.

Согласно тексту документа, стоимость газоснабжения бытовых потребителей будет определяться как сумма оптовой цены использованного газа, стоимости поставки, транспортировки и распределения газа. При этом последние две составляющие должны основываться на тарифах, установленных НКРЭКУ.

Как сообщалось, ранее операторы газораспределительных сетей (облгазы) и поставщики газа по спецобязанностям (PSO) обратились к президенту, премьеру и главе НКРЭКУ с просьбой устранить правовой вакуум в вопросе оплаты за газ и его распределение, возникший после отмены постановления энергорегулятора о внедрении абонплаты за распределение газа.

НКРЭКУ 28 марта 2017 года приняла решение о вводе в действие абонплаты за распределение газа. Новая система предполагает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

Однако уже 10 апреля НКРЭКУ отменила свое решение о введении абонплаты за распределение газа для его доработки. Вместе с тем, постановление об отмене абонплаты до сих пор официально не обнародовано, в силу не вступило.

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