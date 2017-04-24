Акционеры СевГОКа направили 1,8 млрд грн на выплату дивидендов за 2016г

Акционеры ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящего в группу "Метинвест", направили на выплату дивидендов по итогам работы предприятия в 2016 году 1,8 млрд грн из полученной чистой прибыли в размере 3 млрд 613,101 млн грн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, прибыль распределена на годовом собрании акционеров предприятия в понедельник.

"Прибыль распределили в соответствии с проектом решения, в том числе по выплате дивидендов", - констатировал представитель СевГОКа.

Как сообщалось, акционеры планировали направить на выплату дивидендов 1,8 млрд грн (0,77643 грн на одну простую акцию), оставшуюся прибыль в размере 1 млрд 813 млн 100 тыс. 736,86 грн оставить нераспределенной.

СевГОК по итогам 2016 года получило чистую прибыль 3 млрд 613,101 млн грн, тогда как в 2015 году зафиксирован чистый убыток 1 млрд 212,497 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 18 млрд 830,536 млн грн.

За прошлый год СевГОК нарастил текущие обязательства на 58,2% - до 5 млрд 911,440 млн грн, долгосрочные - на 11,9%, до 2 млрд 163,310 млн грн. Одновременно СевГОК нарастил дебиторскую задолженность на 58,5% - до 19 млрд 88,416 млн грн.

Активы СевГОКа в 2016 году возросли на 28,7% - до 38 млрд 176,492 млн грн, в том числе основные средства снизились на 0,7% - до 13 млрд 705,894 млн грн.

Предприятие специализируется на добыче, переработке и выпуске железорудного сырья. По его данным, к концу 2015 года, Metinvest B.V. владеет 80,4283% акций СевГОКа, компания Trosilia Holdings Limited (Кипр), внесенная в июле 2014 года в уставный капитал холдинговой компании Metinvest B.V., - 15,9679% акций.

СевГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".

Уставный капитал СевГОКа – 579,707 млн грн.