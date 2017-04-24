Экономика

14:57 24.04.2017

НБУ ожидает замедление ВВП в I кв.-2017г до 3%

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает замедление ВВП страны в первом квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года до 3% с 4,7% в четвертом квартале прошлого года, сообщается в инфляционном отчете центробанка.

"Определяющим фактором замедления послужила блокада транспортных сообщений на востоке страны. Как следствие началось более стремительное падение показателей горно-металлургического производства и ухудшение показателей смежных видов деятельности", - объясняет НБУ.

Нацбанк уточняет, что среднесуточное производства стали и чугуна в марте было на 15% и 18% ниже, чем в январе.

Потребительский спрос в первом квартале оставался сдержанным, несмотря на двукратное повышение минимальной заработной платы.

В то же время НБУ отмечает признаки сохранения высоких темпов роста инвестиций.

"На приток инвестиций указывал существенный рост объемов производства машин и оборудования для нужд всех основных видов деятельности (в том числе рост производства железнодорожного подвижного состава), высокие темпы рост объемов строительства и прироста импорта машиностроительной продукции. При этом годовая динамика инвестиций формировалась на фоне низкой базы сравнения", - прокомментировал Нацбанк.

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