Экономика

14:56 24.04.2017

Ряд общественных организаций пикетируют "Укрзализныцю", где проходит отбор руководителей ее региональных филиалов

Несколько общественных организаций в понедельник проводят пикет под главным зданием ПАО "Укрзализныця" в Киеве, где проходит отбор руководителей региональных филиалов ПАО.

Как заявляет "Укрзализныця", пикет является попыткой давления на работу правления компании и срыва отбора.

"Требования пикетчиков принимать участие в заседании правления ПАО "Укрзализныця" незаконны, поскольку это является вмешательством посторонних лиц в работу стратегической для государства компании. К тому же правление располагает всеми законными полномочиями осуществлять отбор руководителей региональных филиалов и филиалов общества", - говорится в пресс-релизе ПАО.

"Укрзализныця" гарантирует: среди претендентов будут выбраны наиболее компетентные лица. Победители пройдут проверку в Службе безопасности Украины.

О результатах отбора руководителей региональных филиалов общественность будет проинформирована в официальных источниках компании.

Отбор кандидатов на должности директоров всех региональных филиалов ПАО "Укрзализныця" был начат 19 декабря 2016 года.

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