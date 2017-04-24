НБУ перечислил в госбюджет первый транш прибыли за 2016 г. в объеме 10 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) 21 апреля перечислил в государственный бюджет первый транш прибыли за 2016 год объемом 10 млрд грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.

Как сообщалось, госбюджет-2017 предполагает, что Нацбанк перечислит в этом году, минимум, 45 млрд грн. В то же время совет НБУ во время очередного заседания 15 апреля утвердил распределение 59,45 млрд грн прибыли Нацбанка за 2016 год, в том числе направление в государственный бюджет 44 млрд 378,83 млн грн и на формирование общих резервов собственного капитала - 15 млрд 71,74 млн грн.

НБУ в 2016 году перечислил в госбюджет 38,16 млрд грн прибыли за предыдущий год. Из-за затянувшегося формирования совета Нацбанка, в полномочия которого входит утверждение финотчетности, НБУ начал перечисление прибыли только в октябре, распределив всю сумму на три транша: в октябре – 10 млрд грн, в ноябре – 14 млрд грн, в декабре – 14,16 млрд грн.

Совет Нацбанка уже утвердил прогнозируемый объем прибыли, который НБУ перечислит в госбюджет 2018 года по итогам работы в 2017 году, – 47,824 млрд грн. Однако эта сумма может существенно измениться в результате репрофайлинга портфеля гособлигаций в собственности центробанка.