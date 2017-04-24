Экономика

14:36 24.04.2017

"Киевэнерго" предупреждает о возможном отключении горячей воды для жителей Дарницкого и Днепровского районов столицы из-за долгов Дарницкой ТЭЦ

ПАО "Киевэнерго" предупреждает о возможном отключении горячей воды для жителей Дарницкого и Днепровского районов столицы из-за долгов Дарницкой ТЭЦ (ООО "Евро-Реконструкция").

"Евро-Реконструкция" является поставщиком услуг по централизованному отоплению (ЦО) и горячему водоснабжению (ГВС) для около 300 тыс. жителей левого берега Киева. Транспортировка тепла производится по теплосетям, находящимся в управлении "Киевэнерго". … С начала 2017 года "Евро-Реконструкция" не оплачивает услуги по транспортировке тепловой энергии. Долг, по состоянию на 1 марта, перед "Киевэнерго" достиг 38 млн грн", - сообщили в пресс-службе "Киевэнерго".

По данным компании, также закончился (1 марта) срок действия договора о предоставлении услуг транспортировки, а на предложение подписать новый "Евро-Реконструкция" не отреагировала.

В "Киевэнерго" отметили, что, согласно законодательству, вынуждены прекратить транспортировку тепловой энергии от Дарницкой ТЭЦ. Однако в компании все еще надеются, что ситуацию удастся урегулировать, не прибегая к таким мерам.

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