Экономика

13:10 24.04.2017

В управлении ОСМД к концу 2017г будет треть жилфонда, считают в Кабмине

Кабинет министров Украины рассчитывает на рост многоквартирного жилого фонда страны в управлении объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) к концу 2017 года до 29% общей площади.

Такие данные содержатся в Среднесрочном плане приоритетных действий правительства до 2020 года, закрепленным распоряжением правительства №275-р от 3 апреля 2017 года.

Согласно плану, в среднесрочной перспективе площадь многоквартирных домов в управлении ОСМД должна составить 50% общей площади.

По данным Кабмина, в настоящее время этот показатель составляет 24% (22,77 тыс. ОСМД).

В то же время доля многоквартирных домов, управление которыми осуществляется управляющими, избранными совладельцами дома самостоятельно, должна к концу 2017 года составить 10%, в среднесрочной перспективе – 25%.

По данным Кабмина, на сегодня в Украине насчитывается 170 тыс. многоквартирных домов, общая площадь которых составляет более 431 млн. кв. м.

При этом площадь многоквартирного жилфонда, обслуживаемого коммунальными предприятиями, составляет 43%, частными предприятиями – 16,5%.

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