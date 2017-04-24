Производственные мощности "Укрспирта" будут временно приостановлены в связи с техническим аудитом

Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" проводит технический аудит, аудит хозяйственной деятельности и баланса остатков в связи с чем, будут временно приостановлены его производственные мощности.

Согласно сообщению предприятия на сайте, предварительно были проведены переговоры с крупнейшими операторами алкогольного рынка и достигнуто взаимопонимание между ГП и производителями ликеро-водочной продукции. Товарная продукция "Укрспирта" поставляется всем контрагентам согласно предварительно заключенным договорам.

"Следует отметить, что, к сожалению, есть участники рынка, которым не выгодно проведение проверки на местах осуществления деятельности и наведение порядка на Государственном предприятии", - подчеркнули в "Укрспирте".

В госкомпании отметили, что ведутся активные переговоры по восстановлению рынков сбыта и поиска новых отечественных и зарубежных партнеров. В рамках этого проведено переговоры с представителями Польши, Словакии, Турции, Венгрии.

Как результат в апреле 2017 года был заключен контракт с Венгрией на поставку спирта этилового с гарантированным сбытом продукции в количестве 280 тыс. дал. В течение II квартала 2017 года ГП планируется дальнейшая работа с контрагентом с целью достижения договоренностей об увеличении объемов поставок до 400 тыс. дал. на II полугодие 2017 года.

"Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия, которое разработало законопроект о приватизации госкомпании.

Общая производственная мощность ГП "Укрспирт" - более 30 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.