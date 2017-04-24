Военные расходы РФ превысили $69 млрд, несмотря на падение цен на нефть - СМИ

Россия вошла в тройку стран с самыми большими военными расходами, сообщил в понедельник Русская служба BBC, ссылаясь на ежегодный доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

"Россия увеличила свои расходы на 5,9%, до 69,2 млрд долларов, оказавшись на третьем месте в списке стран с самыми высокими военными расходами", - говорится в сообщении.

Россия заняла третье место в мире по военным расходам после США и Китая, впрочем, значительно от них отставая, отмечает BBC.

Военные расходы Китая увеличились на 5,4% и составили в 2016 году 215 млрд долларов, а лидеры списка США увеличили расходы на 1,7% - до 611 млрд долларов. Мировые военные расходы в 2016 году составили 1 686 млрд долларов, или 2,2% мирового ВВП.

В 2016 году 55% российского военного бюджета шли на финансирование госпрограммы вооружений, говорится в сообщении.

Увеличение расходов на оборону в России, как говорится в докладе SIPRI, в 2016 году шло на фоне резкого снижения таких трат среди нефтедобывающих стран из-за падения цен на нефть.

Расходы на оборону стран Западной Европы растут второй год подряд - в прошлом году они увеличились на 2,6%. Лидером в этой гонке являлась Италия, чьи расходы увеличились на 11%. Такая же картина наблюдается в странах Центральной Европы, которые в прошлом году увеличили расходы на 2,4%.

В феврале заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что более 1,4 трлн рублей будет потрачено в 2017 году на закупку вооружений и военной техники.

"С учетом финансово-экономических возможностей страны на реализацию заданий оборонзаказа в части закупок вооружений, военной и специальной техники предусмотрено более 1,4 трлн рублей", - сообщил Ю.Борисов в интервью "Российской газете".

Как сообщал "Интерфакс", министерство обороны в мае направит проект государственной программы вооружения на 2018-2025 годы в коллегию Военно-промышленной комиссии. Программа должна быть сформирована к 1 июля и окончательно утверждена в конце 2017 года, сказал в марте в интервью агентству вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. "С 1 января 2018 года должна начаться её реализация", - отметил Д.Рогозин.

Ю.Борисов в феврале заявлял, что один из приоритетов новой госпрограммы - достижение к 2020 году оснащенности Вооруженных сил РФ (ВС РФ) современным вооружением и техникой до уровня 70%, развитие сил ядерного сдерживания и средств воздушно-космической обороны. "В числе приоритетов - развитие систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных аппаратов, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации. Среди наиболее важных задач - модернизация высокоточного оружия и средств борьбы с ним, систем индивидуальной защиты военнослужащих", - сказал замминистра обороны РФ.

"Будет предусмотрено развитие Военно-морского флота, прежде всего в арктической зоне РФ и на Дальнем Востоке, а также совершенствование технической оснащенности Вооруженных сил за счет модернизации существующих и закупок вооружений, в том числе двойного назначения", - отметил Ю.Борисов.