Philips увеличила чистую прибыль в I квартале в 7 раз, подтвердила годовой прогноз

Нидерландская Royal Philips NV увеличила чистую прибыль в первом квартале 2017 года в 7 раз благодаря улучшению операционных показателей и снижению финансовых издержек. В рамках публикации отчетности компания подтвердила годовой прогноз.

Как говорится в пресс-релизе Philips, чистая прибыль в январе-марте поднялась до 259 млн евро с 37 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Более интересный рынку показатель - скорректированная EBITA - увеличился на 18,2% - с 374 млн евро до 442 млн евро.

Квартальная выручка Philips повысилась на 3,6% - с 5,52 млрд до 5,72 млрд евро.

В 2017 году Philips ожидает роста сопоставимых продаж на 4-6% и повышения рентабельности по скорректированной EBITA примерно на 100 базисных пунктов. "Наш прогноз на 2017 год остается неизменным, так как мы ожидаем дальнейших улучшений операционных показателей и роста сопоставимых продаж", - приводятся в сообщении Philips слова гендиректора компании Франса ван Хаутена.

Сопоставимые продажи компании в прошедшем квартале увеличились на 2%, а рентабельность по скорректированной EBITA - на 90 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом и на 230 базисных пунктов в годовом выражении, до 7,6%.

В развитых странах выручка увеличилась на 2%, в развивающихся - на 7%, в основном за счет восстановления роста в Латинской Америке, Китае и Индии.

Сопоставимые продажи подразделения в сфере медицинских технологий увеличились на 3%.

В мае 2016 года Philips провела IPO подразделения в сфере светового оборудования Philips Lighting, а в феврале сократила долю участия в этом бизнесе с 71,225% до 55,18%.

Сопоставимые продажи Philips Lighting в I квартале не изменились. В настоящее время группа Philips продолжает включать результаты Philips Lighting в консолидированную отчетность, но по-прежнему планирует постепенно распродавать пакет акций этой компании в ближайшие годы.

Капитализация Philips с начала текущего года увеличилась на 5,2%, до 28,4 млрд евро, Philips Lighting - на 20,9%, до 4,2 млрд евро.